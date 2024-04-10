На оккупированной ЗАЭС ищут работников в соцсетях

Российский военный на фоне оккупированной ЗАЭС. Фото иллюстративное: "Энергоатом"

Оккупанты ищут работников на Запорожскую АЭС в соцсетях. Это дополнительные риски для работы атомной электростанции.

Заявил 9 апреля в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Представьте себе, на ядерный объект ищут персонал через соцсети и объявления в Telegram", — подчеркнул Юсов. По словам представителя ГУР, штат на оккупированной станции существенно уменьшился, а профессиональный уровень атомщиков хромает. С такой "кадровой политикой" атомная станция все больше похожа на пороховую башню.

Многие украинские атомщики, работавшие на ЗАЭС, не подписали новые контракты с оккупантскими властями. Но враг пытается склонить их к сотрудничеству.

Также мы писали: зачем россияне снова начали ядерный шантаж на ЗАЭС.

Напомним, 7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали о последствиях атаки дронов по оккупированной Запорожской АЭС.