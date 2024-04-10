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Оккупанты ищут атомщиков для ЗАЭС в соцсетях — ГУР

10 апреля 2024 07:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
На оккупированной ЗАЭС ищут работников в соцсетях
Российский военный на фоне оккупированной ЗАЭС. Фото иллюстративное: "Энергоатом"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Оккупанты ищут работников на Запорожскую АЭС в соцсетях. Это дополнительные риски для работы атомной электростанции.

Заявил 9 апреля в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Представьте себе, на ядерный объект ищут персонал через соцсети и объявления в Telegram", — подчеркнул Юсов. По словам представителя ГУР, штат на оккупированной станции существенно уменьшился, а профессиональный уровень атомщиков хромает. С такой "кадровой политикой" атомная станция все больше похожа на пороховую башню.

Многие украинские атомщики, работавшие на ЗАЭС, не подписали новые контракты с оккупантскими властями. Но враг пытается склонить их к сотрудничеству.

Также мы писали: зачем россияне снова начали ядерный шантаж на ЗАЭС.

Напомним, 7 апреля в Международном агентстве по атомной энергии рассказали о последствиях атаки дронов по оккупированной Запорожской АЭС.

российские войска
Запорожская область
ЗАЭС
оккупация
ядерная опасность
Андрей Юсов

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