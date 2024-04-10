На окупованій ЗАЕС шукають працівників у соцмережах

Російський військовий на фоні окупованої ЗАЕС. Фото ілюстративне: "Енергоатом"

Окупанти шукають працівників на Запорізьку АЕС у соцмережах. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції.

Заявив 9 квітня в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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"Уявіть собі, на ядерний об'єкт шукають персонал через соцмережі та оголошення в Telegram", — наголосив Юсов. За словами представника ГУР, штат на окупованій станції суттєво зменшився, а професійний рівень атомників шкутильгає. З такою "кадровою політикою" атомна станція дедалі більше схожа на порохову вежу.

Чимало українських атомників, які працювали на ЗАЕС, не підписали нові контракти з окупантською владою. Але ворог намагається схилити їх до співпраці.

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Нагадаємо, 7 квітня у Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про наслідки атаки дронів по окупованій Запорізькій АЕС.