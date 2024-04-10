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Окупанти шукають атомників для ЗАЕС у соцмережах — ГУР

10 квітня 2024 07:12
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На окупованій ЗАЕС шукають працівників у соцмережах
Російський військовий на фоні окупованої ЗАЕС. Фото ілюстративне: "Енергоатом"
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Окупанти шукають працівників на Запорізьку АЕС у соцмережах. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції. 

Заявив 9 квітня в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. 

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"Уявіть собі, на ядерний об'єкт шукають персонал через соцмережі та оголошення в Telegram", — наголосив Юсов. За словами представника ГУР, штат на окупованій станції суттєво зменшився, а професійний рівень атомників шкутильгає. З такою "кадровою політикою" атомна станція дедалі більше схожа на порохову вежу.  

Чимало українських атомників, які працювали на ЗАЕС, не підписали нові контракти з окупантською владою. Але ворог намагається схилити їх до співпраці. 

Також ми писали: навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС.

Нагадаємо, 7 квітня у Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про наслідки атаки дронів по окупованій Запорізькій АЕС. 

російські війська
Запорізька область
ЗАЕС
окупація
ядерна небезпека
Андрій Юсов

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