Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления

Российские войска при отступлении минируют даже гаджеты

При отступлении с позиций российские оккупанты пытаются максимально заминировать территорию. В частности, минируют даже компьютерную технику.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

В Центре подчеркивают, что жителям деоккупированных следует быть очень осторожными, не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

"Оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы. На отбитых позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки. ЦНС призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", — говорится в сообщении.

В Центре также продемонстрировали видео, где разбирают заминированный россиянами ноутбук.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров больше техники для разминирования.

Также ранее в ГСЧС рассказали, сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины.