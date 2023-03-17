Оккупанты при отступлении минируют гаджеты, — Центр нацсопротивления
При отступлении с позиций российские оккупанты пытаются максимально заминировать территорию. В частности, минируют даже компьютерную технику.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Что известно
В Центре подчеркивают, что жителям деоккупированных следует быть очень осторожными, не подбирать оставленные посреди улицы предметы.
"Оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы. На отбитых позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в том числе смартфоны и ноутбуки. ЦНС призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек", — говорится в сообщении.
В Центре также продемонстрировали видео, где разбирают заминированный россиянами ноутбук.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров больше техники для разминирования.
Также ранее в ГСЧС рассказали, сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины.