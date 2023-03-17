Окупанти при відступі мінують гаджети, — Центр нацспротиву

Російські війська під час відступу мінують навіть гаджети

Під час відступу з позицій російські окупанти намагаються максимально замінувати територію. Зокрема, мінують навіть комп'ютерну техніку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Що відомо

У Центрі наголошують, що жителям деокупованих варто бути дуже обережними, не підбирати залишені посеред вулиці предмети.

"Окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети. На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки. ЦНС закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок", — йдеться у повідомленні.

У Центрі також продемонстрували відео, де розбирають замінований росіянами ноутбук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів більше техніки для розмінування.

Також раніше у ДСНС розповіли, скільки років треба на повне розмінування Київщини.