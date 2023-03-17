Окупанти при відступі мінують гаджети, — Центр нацспротиву
Під час відступу з позицій російські окупанти намагаються максимально замінувати територію. Зокрема, мінують навіть комп'ютерну техніку.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Що відомо
У Центрі наголошують, що жителям деокупованих варто бути дуже обережними, не підбирати залишені посеред вулиці предмети.
"Окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети. На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки. ЦНС закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети. Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок", — йдеться у повідомленні.
У Центрі також продемонстрували відео, де розбирають замінований росіянами ноутбук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів більше техніки для розмінування.
Також раніше у ДСНС розповіли, скільки років треба на повне розмінування Київщини.