Российские оккупанты

На территории Херсонской области происходят стычки между оккупантами и гражданским населением. Неспособные справиться со своей беспомощностью, захватчики насильственно подавляют сопротивление местных жителей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты в Херсонской области

После успешных ударов противника 12-13 марта, они усилили свои режимные меры и продолжают захватывать населенные пункты. Российские оккупанты перемещаются на автомобилях, которые отобрали у местных жителей, и двигаются в сторону Крыма, увозя с собой награбленное имущество.

В другом населенном пункте Херсона оккупанты проводят контрдиверсионные операции, обвиняя местных жителей в убийстве российского военного, тело которого было обнаружено. Эти действия являются незаконными и противоречат международному праву. Конфликт на территории Херсонской области продолжает усугубляться, и необходимы мирные решения для окончательного урегулирования ситуации.

Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области. Пока известно об одном раненом.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.