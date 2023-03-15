Оккупанты усилили террор на мирных граждан в Херсонской области, — Генштаб
На территории Херсонской области происходят стычки между оккупантами и гражданским населением. Неспособные справиться со своей беспомощностью, захватчики насильственно подавляют сопротивление местных жителей.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Оккупанты в Херсонской области
После успешных ударов противника 12-13 марта, они усилили свои режимные меры и продолжают захватывать населенные пункты. Российские оккупанты перемещаются на автомобилях, которые отобрали у местных жителей, и двигаются в сторону Крыма, увозя с собой награбленное имущество.
В другом населенном пункте Херсона оккупанты проводят контрдиверсионные операции, обвиняя местных жителей в убийстве российского военного, тело которого было обнаружено. Эти действия являются незаконными и противоречат международному праву. Конфликт на территории Херсонской области продолжает усугубляться, и необходимы мирные решения для окончательного урегулирования ситуации.
Напомним, что российские оккупационные войска обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области. Пока известно об одном раненом.
Событие произошло в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Во время вражеского обстрела специалисты выполняли аварийно-восстановительные работы.