Російські окупанти

На території Херсонської області відбуваються сутички між окупантами та цивільним населенням. Нездатні впоратися зі своєю безпорадністю, загарбники насильно придушують опір місцевих жителів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти в Херсонській області

Після успішних ударів противника 12-13 березня вони посилили свої режимні заходи і продовжують захоплювати населені пункти. Російські окупанти переміщаються автомобілями, відібраними у місцевих жителів, і рухаються у бік Криму, відвозячи з собою награбоване майно.

В іншому населеному пункті Херсона окупанти проводять контрдиверсійні операції, звинувачуючи місцевих мешканців у вбивстві російського військового, тіло якого було виявлено. Ці дії є незаконними та суперечать міжнародному праву. Конфлікт на території Херсонської області продовжує посилюватись, і необхідні мирні рішення для остаточного врегулювання ситуації.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська обстріляли бригаду енергетиків у Херсонській області. Поки що відомо про одного пораненого.

Подія сталася в одному із населених пунктів Даріївської громади. Під час ворожого обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.