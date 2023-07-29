Оккупанты перевели пятый энергоблок ЗАЭС в холодную остановку, — МАГАТЭ

Вид на Запорожскую АЭС. Фото: Reuters

Находящиеся на Запорожской АЭС оккупанты охладили пятый энергоблок после перевода в горячий останов четвертого энергоблока. Россияне заявили, что сделали это из-за "ремонтных работ".

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Пятый энергоблок ЗАЭС перевели в холодную остановку

Как известно, оккупанты заявили, что решили перевести пятый энергоблок на ЗАЭС в холодную остановку из-за ремонтных работ. Это произошло спустя три дня после того, как россияне перевели четвертый энергоблок из холодного состояния в горячее.

"Теперь пар из четвертого энергоблока используется для очистки сточных вод. Другие реакторы - в режиме холодного останова", — говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ на площадке поощряли ЗАЭС исследовать все возможные варианты установки наружного котла вместо выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все блоки в состояние холодной остановки.

В отчете отмечается, что вчера, 28 июля, команда МАГАТЭ посетила реакторный блок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование, похоже, было в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не заметила мин или взрывчатки.

Напомним, недавно глава Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что все украинские работники на Запорожской АЭС отказались от выполнения приказа о переводе в горячее состояние энергоблока №4. К этому поступку украинцы не имеют отношения.