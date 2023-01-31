Херсонская область - оккупанты ограничивают передвижение людей - детали от Генштаба

Оккупанты ограничивают передвижение гражданских в Херсонской области, — Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что россияне ограничивают передвижение гражданских на оккупированной части Херсонской области. То есть оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Ограничение передвижения
В вечерней сводке Генштаба говорится, что российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.
Также недавно сообщалось, что оккупанты заставляют людей покидать дома вблизи фронта в Луганской области. Кроме того, россияне используют мирных жителей для поиска проходов на минных полях. Людей посылают на позиции ВСУ сквозь минные ограждения.
Напомним, что в Херсонской области вблизи села Музыковка погиб, взорвавшись на вражеской мине, человек, который собирает в дрова в лесополосе. Правоохранители начали досудебное расследование.
По данным следствия, 31 января в лесополосе вблизи села Музыковка Херсонской области на мине, оставленной военными рф, взорвался местный житель. От полученных ранений мужчина погиб на месте.