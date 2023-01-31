Херсонська область – окупанти обмежують пересування людей – деталі від Генштабу

Російські окупанти

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни обмежують пересування цивільних на окупованій частині Херсонської області. Тобто окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Обмеження пересування

У вечірньому зведенні Генштабу йдеться, що російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд із населеного пункту Ульянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

Також нещодавно повідомлялося, що окупанти змушують людей залишати будинки поблизу фронту на Луганщині. Окрім того, росіяни використовують мирних мешканців для пошуку проходів на мінних полях. Людей посилають на позиції ЗСУ крізь мінні огорожі.

Нагадаємо, що на Херсонщині поблизу села Музиківка загинула, вибухнувши на ворожій міні, людина, яка збирає у дрова в лісосмузі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

За даними слідства, 31 січня в лісосмузі поблизу села Музиківка Херсонської області на міні, залишеній військовими росії, вибухнув місцевий житель. Від поранень чоловік загинув на місці.