Зеленский рассказал про беспощадный обстрел Херсона

Оккупанты беспощадно обстреливают Херсон и убивают мирное население, — Зеленский
Российская армия массированно обстреливает Херсон. Также оккупанты в очередной раз беспощадно убивают мирное население.
Об этом сообщил Президент украины Владимир Зеленский.
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Заявление Зеленского
"Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажка, остановка общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", — написал украинский лидер в Telegram.
По словам Зеленского, мир не вправе ни на минуту забывать, что русская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреливали территорию правобережной, свободной от оккупации части Херсонской области. Тогда погибли два мирных жителя региона.
Добавим, что 19 февраля оккупанты 75 раз нанесли артиллерийские удары по региону, в одном из сел погибли три человека, восемь получили ранения.