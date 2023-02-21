Зеленський розповів про нещадний обстріл Херсона

Обстріл Херсона

Російська армія масовано обстрілює Херсон. Також окупанти вкотре нещадно вбивають мирне населення.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Заява Зеленського

"Є влучення в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівка, зупинка громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", — написав український лідер у Telegram.

За словами Зеленського, світ не має права ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають межі. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу та України.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстрілювали територію правобережної, вільної від окупації частини Херсонської області. Тоді загинули двоє мирних жителів регіону.

Додамо, що 19 лютого окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по регіону, в одному із сіл загинуло троє людей, вісім отримали поранення.