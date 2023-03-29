Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС

Глава МАГАТЭ сообщил, что работает над планом безопасности для временно оккупированного ЗАЭС. Рафаэль Гросси хочет найти решение проблемы, которое устраивало бы и Киев, и москву.

Об этом сообщает Barron`s .

Безопасность ЗАЭС

Глава Министерства атомной безопасности ООН заявил в среду, что работает над планом безопасности для подконтрольной москве Запорожской АЭС, и предупредил об усилении военной активности вокруг нее.

Во время редкого визита в крупнейшую в Европе атомную станцию, контролируемую российскими войсками, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что работает над поиском компромисса, который бы устроил и Киев, и москву.