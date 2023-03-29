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Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС: детали

29 марта 2023 19:29
- Анна-Карина Белоткач
Глава МАГАТЭ работает над планом безопасности для временно оккупированной ЗАЭС
- Анна-Карина Белоткач

Глава МАГАТЭ сообщил, что работает над планом безопасности для временно оккупированного ЗАЭС. Рафаэль Гросси хочет найти решение проблемы, которое устраивало бы и Киев, и москву.

Об этом сообщает Barron`s .

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Глава Министерства атомной безопасности ООН заявил в среду, что работает над планом безопасности для подконтрольной москве Запорожской АЭС, и предупредил об усилении военной активности вокруг нее.

Во время редкого визита в крупнейшую в Европе атомную станцию, контролируемую российскими войсками, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что работает над поиском компромисса, который бы устроил и Киев, и москву.

"Идея состоит в том, чтобы согласовать определенные принципы, определенные обязательства, в том числе не атаковать ЗАЭС ", — сказал Гросси во время пресс-тура, организованного москвой.

Но он также предупредил об "усилении" военной активности вокруг АЭС и надеялся, что Украина и россия договорятся о принципах безопасности.

ООН выступила за создание демилитаризированной зоны вокруг Запорожской АЭС. Поскольку Киев и москва обвиняют друг друга в обстреле завода, усиливая опасения по поводу катастрофы.

"Моя команда раньше сосредотачивалась на возможности создания четко определенной зоны вокруг завода. Сейчас концепция развивается. Мы сосредотачиваемся на самой защите, а не на территориальных аспектах, создающих определенные проблемы", — сказал Гросси.

Напомним, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

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