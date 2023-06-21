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Глава Энергоатома сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожской АЭС

21 июня 2023 08:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Глава Энергоатома сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожской АЭС
Делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Фото: Reuters/ International Atomic Energy Agency/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Запорожской АЭС проходит деградация всех компонентов, элементов и систем станции. Восемь раз, после отключения света, ЗАЭС оказывалась на грани катастрофы уровня Фукусимы.

Об этом президент компании "Энергоатом" Петр Котин заявил в интервью изданию "Главком".

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Отношение к персоналу

По словам Котина, российские оккупанты относятся к сотрудникам ЗАЭС очень плохо. Их избивают, пытают, заставляя соглашаться на сотрудничество со структурами-странами агрессора.

"Не так давно мне рассказали, что наших сотрудников пытали электрическим током, чтобы они подписывали контракты с Росэнергоатомом", — подчеркнул глава Энергоатома.

Ситуация близка к Фукусиме

Петр Котин напомнил, что за время оккупации Запорожская АЭС пережила восемь отключений света.

Таким образом, станция каждый раз оказывалась на грани серьезной аварии, уровень которой руководитель Энергоатома сравнил с произошедшим в 2011 году на японской АЭС Фукусима-1.

Куча проблем

По словам руководителя Энергоатома, ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.

"Идет деградация компонентов станции, элементов станции, систем станции. К этому еще добавим Каховское водохранилище", — подчеркнул Котин.

Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

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