Глава Энергоатома сделал тревожное заявление по ситуации на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС проходит деградация всех компонентов, элементов и систем станции. Восемь раз, после отключения света, ЗАЭС оказывалась на грани катастрофы уровня Фукусимы.
Об этом президент компании "Энергоатом" Петр Котин заявил в интервью изданию "Главком".
Отношение к персоналу
По словам Котина, российские оккупанты относятся к сотрудникам ЗАЭС очень плохо. Их избивают, пытают, заставляя соглашаться на сотрудничество со структурами-странами агрессора.
"Не так давно мне рассказали, что наших сотрудников пытали электрическим током, чтобы они подписывали контракты с Росэнергоатомом", — подчеркнул глава Энергоатома.
Ситуация близка к Фукусиме
Петр Котин напомнил, что за время оккупации Запорожская АЭС пережила восемь отключений света.
Таким образом, станция каждый раз оказывалась на грани серьезной аварии, уровень которой руководитель Энергоатома сравнил с произошедшим в 2011 году на японской АЭС Фукусима-1.
Куча проблем
По словам руководителя Энергоатома, ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.
"Идет деградация компонентов станции, элементов станции, систем станции. К этому еще добавим Каховское водохранилище", — подчеркнул Котин.
Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".