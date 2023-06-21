Очільник Енергоатому зробив тривожну заяву щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Делегація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС.Фото: Reuters/ International Atomic Energy Agency/Handout

На Запорізькій АЕС відбувається деградація усіх компонентів, елементів і систем станції. Вісім разів, після відключення світла, ЗАЕС опинялася на межі катастрофи рівня Фукусіми.

Про це президент компанії "Енергоатом" Петро Котін заявив у інтерв’ю виданню "Главком".

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Ставлення до персоналу

За словами Котіна, російські окупанти ставляться до співробітників ЗАЕС дуже погано. Їх б’ють, катують, змушуючи погоджуватися на співпрацю зі структурами країни-агресорки.

"Не так давно мені розповіли, що наших співробітників катували електричним струмом, щоби вони підписували контракти з Росенергоатомом", — наголосив очільник Енергоатому.

Ситуація близька до Фукусіми

Петро Котін нагадав, що за час окупації Запорізька АЕС пережила вісім відключень світла.

Таким чином, станція кожного разу опинялася на межі серйозної аварії, рівень якої керівник Енергоатому порівняв із тим, що сталося 2011 року на японській АЕС Фукусіма-1.

Купа проблем

За словами керівника Енергоатому, ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується з кожним днем.

"Іде деградація компонентів станції, елементів станції, систем станції. До цього ще додамо Каховське водосховище", — підкреслив Котін.

Нагадаємо, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Запорізька АЕС замінована російськими військами. Якщо щось станеться, то "можуть бути значні проблеми".