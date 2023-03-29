Обстрелы Донецкой области: в ОВА обнародовали новые данные о пострадавших среди гражданских

Последствия обстрелов Донецкой области

Россия продолжает терроризировать обстрелами жителей Донецкой области. За прошедшие сутки в результате российских атак пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Последствия обстрелов

Как сообщил Кириленко, за 28 марта россияне ранили пятерых жителей Донетчины. В частности:

трое в Бахмуте;

двое в городе Часов Яр.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — уточнил глава областной администрации.

Напомним, ранее начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал о ситуации в области на утро 28 марта. По его словам, всего за сутки российские кафиры убили двух человек и ранили еще 33.

Также известно, что за время полномасштабной войны от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1436 мирных граждан.