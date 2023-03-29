Обстрелы Донецкой области: в ОВА обнародовали новые данные о пострадавших среди гражданских
Россия продолжает терроризировать обстрелами жителей Донецкой области. За прошедшие сутки в результате российских атак пятеро мирных жителей Донецкой области получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
-
Российские войска потеряли за сутки более 600 окупантов: Генштаб об успехах ВСУ на фронте
-
Рост ВВП и повышение курса доллара: новый прогноз ICU
-
УПЦ МП освобождает Нижнюю Лавру: что происходит
-
Почему для Украины важно удерживать Бахмут: Зеленский привел аргументы
-
Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси
-
Жена Ярмоленко рассказала о переходе семьи на украинский язык
-
Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину
-
В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов
-
Россияне били по Херсонщине из авиации и артиллерией: в ОВА рассказали о последствиях
-
Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали
Последствия обстрелов
Как сообщил Кириленко, за 28 марта россияне ранили пятерых жителей Донетчины. В частности:
- трое в Бахмуте;
- двое в городе Часов Яр.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — уточнил глава областной администрации.
Напомним, ранее начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал о ситуации в области на утро 28 марта. По его словам, всего за сутки российские кафиры убили двух человек и ранили еще 33.
Также известно, что за время полномасштабной войны от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1436 мирных граждан.