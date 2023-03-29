Обстріли Донеччини: в ОВА оприлюднили нові дані про постраждалих серед цивільних
Росія продовжує тероризувати обстрілами жителів Донецької області. Протягом минулої доби внаслідок російських атак п'ятеро мирних жителів Донеччини отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Наслідки обстрілів
Як повідомив Кириленко, за 28 березня росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини. Зокрема:
- троє у Бахмуті;
- двоє у місті Часів Яр.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — уточнив голова обласної адміністрації.
Нагадаємо, раніше начальник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області на ранок 28 березня. За його словами, всього за добу російські окупанти вбили двох людей та поранили ще 33.
Також відомо, що за час повномасштабної війни від дій російських військ на території Донецької області загинули 1436 мирних громадян.