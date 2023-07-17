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NYT обнародовала спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь

17 июля 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
NYT обнародовала спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь
Спутниковые снимки. Фото: Maxar
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спутниковые изображения указывают, что на военную базу возле Осиповичей с 15 по 16 июля приехало много транспорта. В Минобороны Великобритании указывают, что в лагерь прибыли бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет The New York Times.

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 В сообщении говорится, что в белорусский город прибыло большое количество транспортных средств, включая крупные гражданские грузовики, минивэны и легковые автомобили.

Изображение от 16 июля показывает несколько грузовиков и автобусов, расположенных у гаражей лагеря, которых там ранее не было. Также были замечены пикапы, военная техника, предметы, похожие на автомобиль "буханка", и небольшая группа людей у палаток.

Спутниковые снимки отмечают, что первый грузовик появился на территории лагеря в дневное время 13 июля. Компания-оператор спутниковых изображений BlackSky зафиксировала прибытие дополнительных грузовиков и других автомобилей 15 июля. Количество транспортных средств в лагере продолжило увеличиваться 16 июля.

Напомним, что  понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Колонну вагнеровцев заметили в стороне Осиповичей и военной базы в деревне Мета по автомагистрали М5 из Бобруйска.

Колонна включает не менее 20 транспортных средств различных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики. Интересно отметить, что автомобили движутся под флагами России и с символами ЧВК "Вагнер".

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