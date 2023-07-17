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NYT оприлюднила супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі

17 липня 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
NYT оприлюднила супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі
Супутникові фотографії. Фото: Maxar
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Супутникові зображення вказують, що на військову базу біля Осиповичів із 15 по 16 липня приїхало багато транспорту. У Міноборони Великої Британії вказують, що до табору прибули бійці ПВК "Вагнер" .

Про це пише The New York Times.

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У повідомленні йдеться, що до білоруського міста прибула велика кількість транспортних засобів, зокрема і великі цивільні вантажівки, мінівени та легкові автомобілі.

Зображення від 16 липня показує кілька вантажівок та автобусів, розташованих біля гаражів табору, яких там раніше не було. Також були помічені пікапи, військова техніка, предмети, схожі на автомобіль "буханець", та невелика група людей біля наметів.

Супутникові знімки зазначають, що перша вантажівка з'явилася на території табору вдень 13 липня. Компанія-оператор супутникових зображень BlackSky зафіксувала прибуття додаткових вантажівок та інших автомобілів 15 липня. Кількість транспортних засобів у таборі продовжила збільшуватись 16 липня.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Колону "вагнерівців" помітили осторонь Осиповичів та військової бази у селі Мета автомагістралою М5 з Бобруйска.

Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки. Цікаво відзначити, що автомобілі рухаються під прапорами Росії та із символами ПВК "Вагнер".

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