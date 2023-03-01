РФ поставляет Китаю уран для производства оружейного плутония

Новая гонка вооружений: россия активно поставляет Китаю ядерное топливо
В прошлом году Китай существенно увеличил импорт обогащенного урана из россии. Это может помочь Пекину увеличить запасы ядерных боеголовок почти в четыре раза.
Об этом пишет агентство Bloomberg.
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Что известно
В материале говорится, что в мире обеспокоены активным импортом Китая российского урана. Это вызывает страх потенциала производства оружейного плутония и новых гонок среди вооружения.
Отмечается, что китайский ядерный реактор на быстрых нейтронах, расположенный на острове Чанбяо, является одной из ядерных установок, наиболее наблюдаемых в мире. Американская разведка прогнозирует, что когда он заработает в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний.
А это в свою очередь поможет официальному Пекину увеличить запасы ядерных боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет — с 400 до 1 500, таким образом, сравнив их с США и рф.
Напомним, ранее мы писали, что китайская спутниковая компания предоставляла аэрофотосъемки боевикам из ЧВК "Вагнер".
Сама же компания Spacety заявляла, что соблюдает международные санкции против рф и не поддерживает с ней связи.