РФ постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію

Нові перегони озброєнь: росія активно постачає Китаю ядерне паливо
Упродовж минулого року Китай суттєво збільшив імпорт збагаченого урану із росії. Це може допомогти Пекіну збільшити запаси ядерних боєголовок майже у чотири рази.
Про це пише агентство Bloomberg.
-
Окупанти на окупованих територіях виплачують пенсії лише власникам паспортів рф
-
Скільки триватиме ремонт розвідувального російського літака, який наводив ракети по Україні: відповідь експерта
-
"Збирали" гроші на ЗСУ: на Одещині затримали шахраїв
-
На Херсонщині 26 тисяч абонентів без світла: ситуація в регіоні за добу
-
У Києві запрацював офіційний офіс ОЕСР: які можливості відкриються для українців
-
Постачав неякісні продукти для військових: у Києві повідомили про підозру підприємцю
-
Названо місця у Криму, де ворог будує укріпрайони
-
Трейлер нового фільму від Disney з донькою Мілли Йовович не викликав захоплення у глядачів
-
Україна не завдає ударів по рф дронами, — Подоляк
-
Столтенберг нагадав про допомогу Білорусі та Китаю російському агресору: "Вони не повинні цього робити"
Що відомо
У матеріалі йдеться, що у світі збентежені активним імпортом Китаю російського урану. Це викликає острах потенціалу виробництва збройового плутонію і нових перегонів серед озброєння.
Зазначається, що китайський ядерний реактор на швидких нейтронах, розташований на острові Чанбяо, є однією з ядерних установок, за якими найбільше спостерігають у світі. Американська розвідка прогнозує, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній.
А це своєю чергою допоможе офіційному Пекіну збільшити запаси ядерних боєголовок майже у чотири рази протягом наступних 12 років — з 400 до 1 500, таким чином зрівнявши їх із США та рф.
Нагадаємо, раніше ми писали, що китайська супутникова компанія надавала аерофотознімки бойовикам з ПВК "Вагнер".
Сама ж компанія Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти рф та не підтримує з нею зв'язки.