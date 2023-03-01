РФ постачає Китаю уран для виробництва збройового плутонію

Сі Цзіньпін та володимир путін

Упродовж минулого року Китай суттєво збільшив імпорт збагаченого урану із росії. Це може допомогти Пекіну збільшити запаси ядерних боєголовок майже у чотири рази.

Про це пише агентство Bloomberg.

Що відомо

У матеріалі йдеться, що у світі збентежені активним імпортом Китаю російського урану. Це викликає острах потенціалу виробництва збройового плутонію і нових перегонів серед озброєння.

Зазначається, що китайський ядерний реактор на швидких нейтронах, розташований на острові Чанбяо, є однією з ядерних установок, за якими найбільше спостерігають у світі. Американська розвідка прогнозує, що коли він почне працювати цього року, CFR-600 вироблятиме збройовий плутоній.

А це своєю чергою допоможе офіційному Пекіну збільшити запаси ядерних боєголовок майже у чотири рази протягом наступних 12 років — з 400 до 1 500, таким чином зрівнявши їх із США та рф.

Нагадаємо, раніше ми писали, що китайська супутникова компанія надавала аерофотознімки бойовикам з ПВК "Вагнер".

Сама ж компанія Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти рф та не підтримує з нею зв'язки.