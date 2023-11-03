Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, — Минобороны

Украинская колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". Фото: Армия Inform

Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, ведь с 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения упрощается процесс испытаний.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

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"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он пояснил, что эти изменения позволят войскам получать новые образцы техники гораздо быстрее.

"Раньше, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ нужно было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он работоспособен в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется", — добавил Гаврилюк.

Напомним, журналисты Reuters заявили, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Он будет содержать ракеты и боеприпасы, чтобы противодействовать беспилотникам.