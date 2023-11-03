Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, — Минобороны arrow

Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, — Минобороны

3 ноября 2023 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, — Минобороны
Украинская колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее, ведь с 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. В период военного положения упрощается процесс испытаний.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Оружие отечественного производства на фронте

"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, не связанные с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив лишь наиболее целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", — заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он пояснил, что эти изменения позволят войскам получать новые образцы техники гораздо быстрее.

"Раньше, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ нужно было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он работоспособен в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется", — добавил Гаврилюк.

Напомним, журналисты Reuters заявили, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 425 миллионов долларов. Он будет содержать ракеты и боеприпасы, чтобы противодействовать беспилотникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме