Нова зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше, — Міноборони

Українська колісна самохідна гаубиця 2С22 "Богдана". Фото: Армія Inform

Нова зброя вітчизняного виробництва потраплятиме на фронт швидше, адже з 1 листопада Міністерство оборони України суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. На період воєнного стану спрощується процес випробувань.

Про це заявили в Міністерстві оборони України.

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"Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська", — заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він пояснив, що ці зміни дозволять військам отримувати нові зразки техніки набагато швидше.

"Раніше, наприклад, щоб забезпечити гарантійний термін зберігання (для зброї це 10 років), новому зразку ОВТ треба було пройти прискорені кліматичні випробування протягом шести місяців, а іноді й року, щоб визначити, чи буде він працездатним протягом 10 років. Ця вимога зараз скасовується", — додав Гаврилюк.

Нагадаємо, журналісти Reuters заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, оголосить про новий пакет військової допомоги для України сумою 425 мільйонів доларів. Він міститиме ракети і боєприпаси, аби протидіяти безпілотникам.