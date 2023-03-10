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Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS

10 марта 2023 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПВО NASAMS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Норвегия вместе с США передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Это стало известно после встречи Бьорна Арилда Грамма с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает NRK.

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Подробности

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно", — подчеркнул Грамм.

В ходе визита в Украину министр обороны Норвегии встретился также с Алексеем Резниковым.

"Противовоздушная оборона является одной из наибольших потребностей Украины, которая нужна ей, чтобы иметь возможность защитить себя от российских ракет и атак беспилотников", — подчеркнул Грамм.

Норвегия предоставляет пусковые площадки, а США поставляет радар, состоящий из двух полноценных огневых единиц.

"Радары размещаются вокруг территории, которую будет защищать система, и при обнаружении угрозы пусковая установка выпускает одну или несколько ракет. Система ПВО также может быть оснащена ракетами AMRAAM, которые имеют собственные радары для поиска и уничтожения цели", — пишет NRK.

Норвегия также обеспечит подготовку украинских солдат по противовоздушной обороне.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что военная поддержка Украины со стороны Норвегии уже активно используется для защиты людей.

Грамм добавил, что он более чем поражен способностью Украины дать отпор российской агрессии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Глава государства поблагодарил его за поддержку с начала полномасштабного вторжения в рф.

Также мы писали, что Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий.

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