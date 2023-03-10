Норвегія спільно зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS

ППО NASAMS

Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Це стало відомо після зустрічі Бйорна Арілда Грама з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє NRK.

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"Ми будемо підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно", — наголосив Грам.

Під час візиту в Україну міністр оборони Норвегії зустрівся також з Олексієм Резніковим.

"Протиповітряна оборона є однією з найбільших потреб України, яка потрібна їй, щоб мати можливість захистити себе від російських ракет і атак безпілотників", — наголосив Грам.

Норвегія надає пускові майданчики, а США постачає радар, який складається з двох повноцінних вогневих одиниць.

"Радари розміщуються навколо території, яку захищатиме система, і при виявленні загрози пускова установка випускає одну або кілька ракет. Система ППО також може бути оснащена ракетами AMRAAM, які мають власні радари для пошуку і знищення цілі", — пише NRK.

Норвегія також забезпечить підготовку українських солдатів з протиповітряної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що військова підтримка України з боку Норвегії вже активно використовується для захисту людей.

Грам додав, що він більш ніж вражений здатністю України дати відсіч російській агресії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Глава держави подякував йому за підтримку з початку повномасштабного вторгнення рф.

Також ми писали, Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.