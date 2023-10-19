Немецкий посол в Украине рассказал, когда ожидать крылатых ракет Taurus

Военнослужащие Бундесвера с ракетой Taurus. Фото: DW

В кабинете канцлера Германии Олафа Шольца и в высшем руководстве Бундесвера пока не планируют предоставлять Украине дальнобойные немецкие крылатые ракеты Taurus. Пока в их приоритете помощь Украине средствами ПВО.

Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде".

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Taurus не в приоритете

По словам дипломата, немецкое правительство уже проинформировало о своем решении украинскую сторону, и больше вопрос относительно ракет не будет обсуждать.

"Сейчас этих ракет никто не поставит. По моему мнению, и федеральное правительство, и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это — все, что я могу сказать публично по этому поводу", — сказал Егер.

Но отворачиваться от Украины официальный Берлин не собирается. В настоящее время, кроме предоставления постоянной гуманитарной помощи гражданам Украины (как в Германии, так и в Украине), кабинет Шольца готовит новый пакет помощи для Украины от Германии на сумму более 1 млрд долларов.

"Мне известно, что в него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия, если не учитывать США, является ведущей страной, инвестирующей в ваше ПВО", — заявил посол.

Отметим, что Украина уже долго просит разрешения как у Олафа Шольца, так и у Бундесвера предоставить крылатые ракеты Taurus. При этом, наша страна уже вооружена британскими ракетами Storm Shadow и французскими SCALP.

Напомним, что ранее в немецкой разведке выразили обеспокоенность по поводу политики правительства председателя КНР Си Цзиньпиня задобрить европейских политиков. В Израиле канцлер Германии Олаф Шольц упал на землю во время взрывов и воздушной тревоги в аэропорту "Бен-Гурион".