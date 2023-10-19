Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Німецький посол в Україні розповів, коли чекати на крилаті ракети Taurus arrow

Німецький посол в Україні розповів, коли чекати на крилаті ракети Taurus

19 жовтня 2023 19:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Німецький посол в Україні розповів, коли чекати на крилаті ракети Taurus
Військовослужбовці Бундесверу з ракетою Taurus. Фото: DW
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В кабінеті канцлера Німеччини Олафа Шольца та у вищому керівництві Бундесверу поки що не планують надавати Україні далекобійні німецькі крилаті ракети Taurus. Наразі в їхньому пріоритеті допомога Україні засобами ППО.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".

Читайте також:

Taurus не в пріоритеті

За словами дипломата, німецький уряд вже проінформував про своє рішення українську сторону, та більше питання стосовно ракет не обговорюватиме.

"Зараз цих ракет ніхто не поставить. На мою думку, І федеральний уряд, і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми проінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це — все, що я можу сказати публічно з цього приводу", — сказав Єгер.

Та відвертатись від України офіційний Берлін не збирається. Наразі, крім надання постійної гуманітарної допомоги громадянам України (як в Німеччині, так і в Україні), кабінет Шольца наразі готує новий пакет допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 млрд доларів.

"Мені відомо, що до нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина, якщо не враховувати США, є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", — заявив посол.

Відзначимо, що Україна вже тривалий час просить дозволу як в Олафа Шольца, так і в Бундесверу, надати крилаті ракети Taurus. При цьому наша країна вже озброєна британськими ракетами Storm Shadow та французькими SCALP.

Нагадаємо, що раніше у німецькій розвідці виразили занепокоєння, щодо політики уряду голови КНР Сі Цзіньпіня задобрити європейських політиків. Натомість в Ізраїлі канцлер Німеччини Олаф Шольц впав на землю під час вибухів та повітряної тривоги в аеропорту "Бен-Гуріон".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі