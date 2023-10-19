Німецький посол в Україні розповів, коли чекати на крилаті ракети Taurus

Військовослужбовці Бундесверу з ракетою Taurus. Фото: DW

В кабінеті канцлера Німеччини Олафа Шольца та у вищому керівництві Бундесверу поки що не планують надавати Україні далекобійні німецькі крилаті ракети Taurus. Наразі в їхньому пріоритеті допомога Україні засобами ППО.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".

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Taurus не в пріоритеті

За словами дипломата, німецький уряд вже проінформував про своє рішення українську сторону, та більше питання стосовно ракет не обговорюватиме.

"Зараз цих ракет ніхто не поставить. На мою думку, І федеральний уряд, і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми проінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це — все, що я можу сказати публічно з цього приводу", — сказав Єгер.

Та відвертатись від України офіційний Берлін не збирається. Наразі, крім надання постійної гуманітарної допомоги громадянам України (як в Німеччині, так і в Україні), кабінет Шольца наразі готує новий пакет допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 млрд доларів.

"Мені відомо, що до нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина, якщо не враховувати США, є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", — заявив посол.

Відзначимо, що Україна вже тривалий час просить дозволу як в Олафа Шольца, так і в Бундесверу, надати крилаті ракети Taurus. При цьому наша країна вже озброєна британськими ракетами Storm Shadow та французькими SCALP.

Нагадаємо, що раніше у німецькій розвідці виразили занепокоєння, щодо політики уряду голови КНР Сі Цзіньпіня задобрити європейських політиків. Натомість в Ізраїлі канцлер Німеччини Олаф Шольц впав на землю під час вибухів та повітряної тривоги в аеропорту "Бен-Гуріон".