Германия передаст Украине новую партию военной помощи: что туда войдет

Немецкие военные. Фото: Wikimedia Commons

Немецкое правительство объявило о передаче Украине новой партии военной помощи. В пакет помощи войдет грузовые автомобили, устройства спутниковой связи, транспортные средства для контроля границ и прочее оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

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В пакет военной помощи от Германии войдет:

14 внедорожников модели Bandvagn 206;

мостоукладчик типа Biber;

пара инженерных аппаратов WiSENT 1 MC;

7 тяжелых тягачей HX81 и 8 прицепов для них;

21 транспортное средство для обеспечения безопасности границ;

танковые радиоустановки для Leopard;

99 устройств спутниковой связи;

набор деталей для беспилотных летательных аппаратов Vector;

20 тысяч пар защитных очков;

239 криптофонов;

32 823 единицы боеприпасов калибра 40 мм для гранатометов;

1202 инфузионных насоса.

Напомним, что Дания намерена направить 14 млн долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность данной проблемы, отметив, что у украинских Вооруженных сил существует острый дефицит артиллерийских боеприпасов.