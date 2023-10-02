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Німеччина передасть Україні нову партію військової допомоги: що туди увійде

2 жовтня 2023 23:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина передасть Україні нову партію військової допомоги: що туди увійде
Німецькі військові. Фото: Wikimedia Commons
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німецький уряд оголосив про передачу Україні новій партії військової допомоги. До пакета допомоги входять вантажні автомобілі, пристрої супутникового зв'язку, транспортні засоби для контролю кордонів та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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До пакета військової допомоги від Німеччини увійде:

  • 14 позашляховиків моделі Bandvagn 206;
  • мостоукладач типу Biber;
  • пара інженерних апаратів WiSENT 1 MC;
  • 7 важких тягачів HX81 та 8 причепів для них;
  • 21 транспортний засіб для забезпечення безпеки кордонів;
  • танкові радіоустановки для Leopard;
  • 99 пристроїв супутникового зв'язку;
  • набір деталей для безпілотних літальних апаратів Vector;
  • 20 тисяч пар захисних окулярів;
  • 239 криптофонів;
  • 32823 одиниці боєприпасів калібру 40 мм для гранатометів;
  • 1202 інфузійних насосів.

Нагадаємо, що Данія має намір направити 14 млн доларів на придбання боєприпасів для військових України від країн Євросоюзу. При цьому міністр оборони Троелс Лунд Поульсен підкреслив актуальність цієї проблеми, зазначивши, що українські Збройні сили мають гострий дефіцит артилерійських боєприпасів.

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