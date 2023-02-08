Германия предоставила ВСУ новый пакет помощи - детали

Германия предоставила военную помощь Украине

Германия предоставила новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитные установки Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Военная помощь от Германии

В новый пакет военной помощи от Германии для ВСУ вошли:

2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов;

5 автомобилей для пограничников;

29 электрогенераторов;

6 грузовиков с крюковой системой загрузки;

6 мобильных антенных систем;

10 контейнеров;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

114 разведывательных дронов;

ракеты Iris-T SLM;

3 ЗРК IRIS-T SLM;

187 грузовиков;

полевой госпиталь.

В сообщении говорится, что часть техники будет поставляться со складов Бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют в сумме 100 млн евро.

Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого рода вооружений.

Однако проблема состоит в том, что боеприпасы Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.