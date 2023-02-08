Германия предоставила ВСУ новый пакет помощи - детали

Германия передала Украине новый пакет военной помощи: детали
Германия предоставила новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитные установки Gepard.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
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Военная помощь от Германии
В новый пакет военной помощи от Германии для ВСУ вошли:
- 2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов;
- 5 автомобилей для пограничников;
- 29 электрогенераторов;
- 6 грузовиков с крюковой системой загрузки;
- 6 мобильных антенных систем;
- 10 контейнеров;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- 114 разведывательных дронов;
- ракеты Iris-T SLM;
- 3 ЗРК IRIS-T SLM;
- 187 грузовиков;
- полевой госпиталь.
В сообщении говорится, что часть техники будет поставляться со складов Бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют в сумме 100 млн евро.
Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого рода вооружений.
Однако проблема состоит в том, что боеприпасы Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.