Німеччина надала ЗСУ новий пакет допомоги - деталі

Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги: деталі
Німеччина надала новий пакет військової допомоги Збройним силам України. До нього увійшли дві зенітні установки Gepard.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
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Військова допомога від Німеччини
До нового пакета військової допомоги від Німеччини для ЗСУ увійшли:
- 2 зенітні самохідні установки Gepard і 6 тисяч зенітних боєприпасів;
- 5 автомобілів для прикордонників;
- 29 електрогенераторів;
- 6 вантажівок з гаковою системою завантаження;
- 6 мобільних антенних систем;
- 10 контейнерів;
- 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;
- 114 розвідувальних дронів;
- ракети Iris-T SLM;
- 3 ЗРК IRIS-T SLM;
- 187 вантажівок;
- польовий шпиталь.
У повідомленні йдеться, що частина техніки поставлятиметься зі складів Бундесверу, а інша частина — від промисловості, що фінансуються внаслідок засобів ініціативи уряду щодо модернізації.
Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують на суму 100 млн євро.
Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.
Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні