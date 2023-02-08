Німеччина надала ЗСУ новий пакет допомоги - деталі

Німеччина надала військову допомогу Україні

Німеччина надала новий пакет військової допомоги Збройним силам України. До нього увійшли дві зенітні установки Gepard.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Військова допомога від Німеччини

До нового пакета військової допомоги від Німеччини для ЗСУ увійшли:

2 зенітні самохідні установки Gepard і 6 тисяч зенітних боєприпасів;

5 автомобілів для прикордонників;

29 електрогенераторів;

6 вантажівок з гаковою системою завантаження;

6 мобільних антенних систем;

10 контейнерів;

2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;

114 розвідувальних дронів;

ракети Iris-T SLM;

3 ЗРК IRIS-T SLM;

187 вантажівок;

польовий шпиталь.

У повідомленні йдеться, що частина техніки поставлятиметься зі складів Бундесверу, а інша частина — від промисловості, що фінансуються внаслідок засобів ініціативи уряду щодо модернізації.

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують на суму 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні