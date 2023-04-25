Германия передала армии Молдовы партию бронетранспортеров Piranha

Бронетранспортеры Piranha. Фото: NATO Battlegroup Estonia

Во вторник, 25 апреля, в Молдову поступила партия из 19 бронетранспортеров Piranha. Эти машины были подарены правительством Федеративной Республики Германия в начале 2023 года.

Об этом сообщает Минобороны Молдовы.

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Данная партия является частью подарка, а оставшиеся бронетранспортеры должны передать Молдове в течение года.

"Это часть партии 19 военных автомобилей, подаренных правительством Федеративной Республики Германия в начале этого года", — говорится в сообщении.

Что известно про Piranha

Семейство многоцелевых колесных бронемашин Piranha разработано швейцарской компанией Mowag, которая в настоящее время принадлежит General Dynamics.

Бронемашины Piranha находятся на вооружении армий более 20 государств и производятся по лицензии ряда иностранных компаний.

В общей сложности, было произведено и заказано более 10 700 машин Piranha. Первые подразделения машин Piranha прибыли в Молдову 10 января 2023 года.

Напомним, что на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге хотят достичь политической договоренности об учреждении нового санкционного режима Евросоюза. Его хотят ввести против лиц, вовлеченных к дестабилизации Молдовы.