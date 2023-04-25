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Німеччина передала армії Молдови партію бронетранспортерів Piranha

25 квітня 2023 16:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Німеччина передала армії Молдови партію бронетранспортерів Piranha
Бронетранспортери Piranha. Фото: NATO Battlegroup Estonia
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 25 квітня, до Молдови надійшла партія із 19 бронетранспортерів Piranha. Ці машини подарували урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку 2023 року.

Про це повідомляє Міноборони Молдови.

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Ця партія є частиною подарунка, а бронетранспортери, що залишилися, повинні передати Молдові протягом року.

"Це частина партії 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Piranha

Сімейство багатоцільових колісних бронемашин Piranha розроблено швейцарською компанією Mowag, яка зараз належить General Dynamics.

Бронемашини Piranha знаходяться на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією низки іноземних компаній.

Загалом, було вироблено та замовлено понад 10 700 машин Piranha. Перші підрозділи машин Piranha прибули до Молдови 10 січня 2023 року.

Нагадаємо, що на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі хочуть досягти політичної домовленості щодо започаткування нового санкційного режиму Євросоюзу. Його хочуть запровадити проти осіб, залучених до дестабілізації Молдови.

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