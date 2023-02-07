Германия разрешила отправить в Украину 187 танков Leopard

Танки Leopard для Украины

Германия дала зеленый свет на отправку в Украину 187 танков Leopard от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftю. Leopard 1 гораздо старее типа Leopard 2, но такая техника отличается большим количеством.

Об этом пишет Business Insider.

Leopard для Украины

"Ожидается, что первая техника будет доставлены не ранее середины этого года. Сколько именно будет их зависит от финансирования. Также неясно, будут ли все 187 Leopard 1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве складов запасных частей", — говориться в сообщении.

Танки "Леопард-1", как и танки "Леопард-2", в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, чего ожидают многие эксперты.

Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют на сумму 100 млн евро.

Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого вида вооружения.

Однако проблема заключается в том, что боеприпасы к Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.

В издании отмечают, что просьба Германии в Бразилию передать большое количество снарядов для Leopard 1 не увенчалась успехом.