Німеччина дозволила відправити в Україну 187 танків Leopard: деталі
Німеччина дала зелене світло на відправку в Україну 187 танків Leopard від гуртів Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftю. Leopard 1 набагато старіший за тип Leopard 2, але така техніка відрізняється великою кількістю.
Про це пише Business Insider.
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Leopard для України
"Очікується, що перша техніка буде доставлена не раніше середини цього року. Скільки саме буде їх залежить від фінансування. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 зрештою боєздатними або багато машин доведеться використовувати як склади запасних частин", — йдеться в повідомленні.
Танки "Леопард-1", як і танки "Леопард-2", у будь-якому випадку прийдуть надто пізно для військового захисту від весняного наступу російських військових, на що очікують багато експертів.
Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.
Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.
Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.
У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.