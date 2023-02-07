Німеччина дозволила відправити в Україну 187 танків Leopard

Танки Leopard для України

Німеччина дала зелене світло на відправку в Україну 187 танків Leopard від гуртів Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftю. Leopard 1 набагато старіший за тип Leopard 2, але така техніка відрізняється великою кількістю.

Про це пише Business Insider.

Leopard для України

"Очікується, що перша техніка буде доставлена не раніше середини цього року. Скільки саме буде їх залежить від фінансування. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 зрештою боєздатними або багато машин доведеться використовувати як склади запасних частин", — йдеться в повідомленні.

Танки "Леопард-1", як і танки "Леопард-2", у будь-якому випадку прийдуть надто пізно для військового захисту від весняного наступу російських військових, на що очікують багато експертів.

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.

У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.