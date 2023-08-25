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Нидерланды передадут Украине только часть истребителей

25 августа 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нидерланды передадут Украине только часть истребителей
Истребитель F-16. Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Нидерланды планируют передать Украине большую часть своих истребителей F-16, так как они обновляют свой воздушный флот новыми F-35. Впрочем, из 42 наличных истребителей лишь некоторые будут удержаны для обучения украинских лётчиков

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен в беседе с "Европейской правдой".

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"Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные в ВСУ", — сказала она.

Министр подчеркнула, что Украина должна будет подготовить соответствующую инфраструктуру и экипажи перед тем, как истребители будут переданы. Оллонгрен выразила ожидание, что передача состоится на следующий год.

Что известно про предоставление F-16 Украине

Некоторые европейские государства выразили готовность провести обучение украинских лётчиков для работы с истребителями F-16. Планируется, что учебные курсы будут организованы в Румынии и Дании.

В дополнение к этому, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали предоставить Украине свои истребители F-16. Из доступной информации следует, что Киеву будут переданы не менее 61 истребителя из указанных стран.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник сегодня, 24 августа.

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