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Нідерланди передадуть Україні лише частину винищувачів

25 серпня 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нідерланди передадуть Україні лише частину винищувачів
Винищувач F-16. Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нідерланди планують передати Україні більшу частину своїх винищувачів F-16, оскільки вони оновлюють повітряний флот новими F-35. Втім, із 42 готівкових винищувачів лише деякі будуть утримані для навчання українських льотчиків

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайс Оллонгрен у розмові з "Європейською правдою".

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"Невелика частина з них піде на навчання, а рештадо ЗСУ", — сказала вона.

Міністр наголосила, що Україна має підготувати відповідну інфраструктуру та екіпажі перед тим, як винищувачі будуть передані. Оллонгрен висловила сподівання, що передача відбудеться наступного року.

Що відомо про надання F-16 Україні

Деякі європейські держави висловили готовність провести навчання українських льотчиків до роботи з винищувачами F-16. Планується, що навчальні курси будуть організовані в Румунії та Данії.

На додаток до цього, Данія, Нідерланди та Норвегія обіцяли надати Україні свої винищувачі F-16. З доступної інформації випливає, що Києву буде передано не менше 61 винищувача із зазначених країн.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський урядовець сьогодні, 24 серпня.

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