Пусть ожидают: Минобороны Украины про угрозу топить корабли РФ

Замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов. Фото: armyinform

Украина может противостоять российским судам, движущимся через Черное море в сторону российских и оккупированных украинских портов. С начала войны Украина значительно усилила свои способности.

Такое заявление сделал замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов.

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Гаврилов ответил на вопрос о возможности реагирования на корабли, которые могут везти военный груз к портам России и территориям Украины, контролируемым Россией. Главная цель — ограничить передвижение Черноморского флота России в районе Крыма.

Замминистра также подчеркнул, что арсенал украинской армии включает не только ракетные комплексы "Нептун", но и другие оборонительные средства. По его мнению, российский Черноморский флот сталкивается с угрозой, если война будет продолжаться, и его будущее стоит под вопросом.

"Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается — пусть ждут", — предупредил он.

Напомним, что в министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

Также мы писали, что Минобороны Украины ответило РФ на заявление, которое фактически создает морскую блокаду. За этими действиями оккупантов скрывается открытая угроза свободному судоходству и продовольственной безопасности, ставя под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей.