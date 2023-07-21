Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Нехай очікують: Міноборони України про загрозу топити кораблі РФ arrow

Нехай очікують: Міноборони України про загрозу топити кораблі РФ

21 липня 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нехай очікують: Міноборони України про загрозу топити кораблі РФ
Заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності.

Таку заяву зробив заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов.

Читайте також:

Гаврилов відповів на питання про можливість реагування на кораблі, які можуть везти військовий вантаж до портів Росії та територій України, контрольованих Росією. Головна мета — обмежити пересування Чорноморського флоту Росії в районі Криму.

Заступник міністра також наголосив, що арсенал української армії включає не лише ракетні комплекси "Нептун", а й інші оборонні засоби. На його думку, російський Чорноморський флот стикається з загрозою, якщо війна триватиме і його майбутнє стоїть під питанням.

"Тому нехай думають, нехай розраховують. Якщо хтось сумнівається — нехай чекають", — попередив він.

Нагадаємо, що в міністерстві оборони Росії зробили низку заяв про припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують загрожувати.

Також ми писали, що Міноборони України відповіло РФ на заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза вільному судноплавству та продовольчій безпеці, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз