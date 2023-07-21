Нехай очікують: Міноборони України про загрозу топити кораблі РФ

Заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов. Фото: armyinform

Україна може протистояти російським судам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності.

Таку заяву зробив заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов.

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Гаврилов відповів на питання про можливість реагування на кораблі, які можуть везти військовий вантаж до портів Росії та територій України, контрольованих Росією. Головна мета — обмежити пересування Чорноморського флоту Росії в районі Криму.

Заступник міністра також наголосив, що арсенал української армії включає не лише ракетні комплекси "Нептун", а й інші оборонні засоби. На його думку, російський Чорноморський флот стикається з загрозою, якщо війна триватиме і його майбутнє стоїть під питанням.

"Тому нехай думають, нехай розраховують. Якщо хтось сумнівається — нехай чекають", — попередив він.

Нагадаємо, що в міністерстві оборони Росії зробили низку заяв про припинення Чорноморської "зернової угоди". Там продовжують загрожувати.

Також ми писали, що Міноборони України відповіло РФ на заяву, яка фактично створює морську блокаду. За цими діями окупантів ховається відкрита загроза вільному судноплавству та продовольчій безпеці, ставлячи під загрозу життя та добробут мільйонів людей.