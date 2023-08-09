Не все ездят на "Мерседесах": НАПК оценило образ жизни военкомов в Украине

Военный в Украине. Фото: google

НАПК приступило к анализу образа жизни 135 руководителей военкоматов из 1795 в различных регионах Украины. При этом, это не подразумевает, что каждая проверка выявит нарушения.

Об этом сообщил руководитель НАПК Александр Новиков.

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Проверка военкомов

Новиков отметил, что такие проверки обычно показывают, что большая часть сотрудников честно выполняют свои обязанности. Не каждый руководитель военкомата передвигается на "Мерседесе".

"Многие из них живут в стандартных квартирах, имеют автомобили марки "Ланос" и не обладают роскошной недвижимостью за рубежом, как, например, виллами в Испании", — уточнил он.

Стоит уточнить, что 8 августа в ГБР заявили, что с момента начала активных действий России на украинской территории начато 112 дел в отношении руководителей территориальных центров, и 15 из них уже направлены в судебные органы.

Напомним, что в Полтавской области сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение начальнику одного из местных отделов Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки. Он вместе с двумя другими военнослужащими жестоко избил своего подчиненного, который в результате потерял сознание.