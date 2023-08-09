Не все ездят на "Мерседесах": НАПК оценило образ жизни военкомов в Украине
НАПК приступило к анализу образа жизни 135 руководителей военкоматов из 1795 в различных регионах Украины. При этом, это не подразумевает, что каждая проверка выявит нарушения.
Об этом сообщил руководитель НАПК Александр Новиков.
Проверка военкомов
Новиков отметил, что такие проверки обычно показывают, что большая часть сотрудников честно выполняют свои обязанности. Не каждый руководитель военкомата передвигается на "Мерседесе".
"Многие из них живут в стандартных квартирах, имеют автомобили марки "Ланос" и не обладают роскошной недвижимостью за рубежом, как, например, виллами в Испании", — уточнил он.
Стоит уточнить, что 8 августа в ГБР заявили, что с момента начала активных действий России на украинской территории начато 112 дел в отношении руководителей территориальных центров, и 15 из них уже направлены в судебные органы.
Напомним, что в Полтавской области сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение начальнику одного из местных отделов Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки. Он вместе с двумя другими военнослужащими жестоко избил своего подчиненного, который в результате потерял сознание.