Не всі їздять на "Мерседесах": НАЗК оцінило спосіб життя військкомів в Україні
НАЗК почало аналіз способу життя 135 керівників військкоматів із 1795 у різних регіонах України. При цьому це не передбачає, що кожна перевірка виявить порушення.
Про це повідомив керівник НАЗК Олександр Новіков.
Перевірка військкомів
Новіков зазначив, що такі перевірки зазвичай показують, що більшість співробітників чесно виконують свої обов'язки. Не кожен керівник військкомату пересувається на "Мерседесі".
"Багато хто з них живе у стандартних квартирах, має автомобілі марки "Ланос" і не має розкішної нерухомості за кордоном, як, наприклад, вілл в Іспанії", — уточнив він.
Варто уточнити, що 8 серпня в ДБР заявили, що з початку активних дій Росії на українській території розпочато 112 справ стосовно керівників територіальних центрів, і 15 з них вже направлені в судові органи.
Нагадаємо, що у Полтавській області співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру начальника одного з місцевих відділів Територіального Центру Комплектування та Соціальної Підтримки. Він разом із двома іншими військовослужбовцями жорстоко побив свого підлеглого, який у результаті знепритомнів.