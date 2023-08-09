Не всі їздять на "Мерседесах": НАЗК оцінило спосіб життя військкомів в Україні

Військовий в Україні. Фото: google

НАЗК почало аналіз способу життя 135 керівників військкоматів із 1795 у різних регіонах України. При цьому це не передбачає, що кожна перевірка виявить порушення.

Про це повідомив керівник НАЗК Олександр Новіков.

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Перевірка військкомів

Новіков зазначив, що такі перевірки зазвичай показують, що більшість співробітників чесно виконують свої обов'язки. Не кожен керівник військкомату пересувається на "Мерседесі".

"Багато хто з них живе у стандартних квартирах, має автомобілі марки "Ланос" і не має розкішної нерухомості за кордоном, як, наприклад, вілл в Іспанії", — уточнив він.

Варто уточнити, що 8 серпня в ДБР заявили, що з початку активних дій Росії на українській території розпочато 112 справ стосовно керівників територіальних центрів, і 15 з них вже направлені в судові органи.

Нагадаємо, що у Полтавській області співробітники Державного бюро розслідувань повідомили підозру начальника одного з місцевих відділів Територіального Центру Комплектування та Соціальної Підтримки. Він разом із двома іншими військовослужбовцями жорстоко побив свого підлеглого, який у результаті знепритомнів.