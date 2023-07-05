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Названы два негативных сценария по ЗАЭС: что известно

5 июля 2023 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Названы два негативных сценария по ЗАЭС: что известно
Российский военный стоит на страже у блокпоста у ЗАЭС. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Худшие сценарии для Запорожской АЭС — специальный подрыв оккупантами, но для этого нужно израсходовать огромное количество взрывчатых веществ. И уничтожение вероятности возобновить работу станции.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.

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По словам Харченко без "помощи" окупантов самостоятельно ничего не взорвется, поскольку современная конструкция реакторов с учетом модернизаций, после Фукусимы.

"Именно оно точно не взорвется. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую плотину. Это нужно потратить огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, огромное количество взрывчатки — сложный процесс ", — рассказал Харченко.

Он добавил, что пока нет информации о том, что соответствующее количество взрывчатых веществ было завезено на Запорожскую АЭС. Однако россияне могут уничтожить возможность привести станцию в строй.

"Я боюсь другого сценария, что московский режим пойдет по сценарию "Не будет наше — не будет ничьим". То есть они просто уничтожат возможность возобновить работу станции, они уничтожат возможность возобновить работу реакторов — это они могут сделать", — сказал директор Центра исследований энергетики.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить кафиры. 4 июня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.

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