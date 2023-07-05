Названо два негативних сценарії аварії на ЗАЕС: що відомо

Російський військовий стоїть на варті на блокпосту біля ЗАЕС. Фото: REUTERS

Найгірші сценарії для Запорізької АЕС — спеціальний підрив окупантами, але для цього треба витратити величезну кількість вибухових речовин. Та знищення ймовірності відновити роботу станції.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Харченка, без "допомоги" окупантів самостійно нічого не вибухне, оскільки сучасна конструкція реакторів з урахуванням модернізацій, після Фукусіми.

"Саме воно точно не вибухне. Це складніше, ніж підірвати навіть Каховську греблю. Це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні зусилля, величезна кількість вибухівки — складний процес", — розповів Харченко.

Він додав, що поки немає інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на Запорізьку АЕС. Проте росіяни можуть знищити можливість привести станцію до ладу.

"Я боюся іншого сценарію, що московський режим піде по сценарію "Не буде наше — не буде нічиє". Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів — це вони можуть зробити", — сказав директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти ймовірно підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.