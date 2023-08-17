Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow НАТО будет поддерживать Украину до победы в войне, — Столтенберг arrow

НАТО будет поддерживать Украину до победы в войне, — Столтенберг

17 августа 2023 18:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
НАТО будет поддерживать Украину до победы в войне, — Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Читайте также:

Что сказал Столтенберг

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решать, когда наступят благоприятные условия для переговоров и кому принимать решения о приемлемости условий во время переговоров", — сказал Столтенберг.

Генсек также уверил Украину в поддержке.

"Политика НАТО неизменна — мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", — подчеркнул Столтенберг.

Что предшествовало

На днях в НАТО заявили, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, там добавили, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — сказал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.

Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.

Напомним, в МИД отреагировали на заявление НАТО о территориальных уступках РФ.

Также о скандальном заявлении высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз