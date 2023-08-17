НАТО будет поддерживать Украину до победы в войне, — Столтенберг
НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Reuters.
Что сказал Столтенберг
"Именно украинцы, и только украинцы, могут решать, когда наступят благоприятные условия для переговоров и кому принимать решения о приемлемости условий во время переговоров", — сказал Столтенберг.
Генсек также уверил Украину в поддержке.
"Политика НАТО неизменна — мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", — подчеркнул Столтенберг.
Что предшествовало
На днях в НАТО заявили, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, там добавили, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".
"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — сказал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.
Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.
Напомним, в МИД отреагировали на заявление НАТО о территориальных уступках РФ.
Также о скандальном заявлении высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов.