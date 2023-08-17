НАТО будет поддерживать Украину до победы в войне, — Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Reuters.

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Что сказал Столтенберг

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решать, когда наступят благоприятные условия для переговоров и кому принимать решения о приемлемости условий во время переговоров", — сказал Столтенберг.

Генсек также уверил Украину в поддержке.

"Политика НАТО неизменна — мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", — подчеркнул Столтенберг.

Что предшествовало

На днях в НАТО заявили, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, там добавили, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

"Думаю, возможным решением для Украины мог бы быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть, но это может быть возможным решением", — сказал руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен.

Он также сказал, что Россия ведет огромную военную борьбу и кажется нереальным, что она сможет захватить новые территории. Сейчас скорее вопрос в том, удастся ли Украине вернуть свое.

Напомним, в МИД отреагировали на заявление НАТО о территориальных уступках РФ.

Также о скандальном заявлении высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов.