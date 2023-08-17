НАТО буде підтримувати Україну до перемоги у війні, — Столтенберг
НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.
Що сказав Столтенберг
"Саме українці, і лише українці, можуть вирішувати, коли настануть сприятливі умови для переговорів і кому приймати рішення щодо прийнятності умов під час перемовин", — сказав Столтенберг.
Генсек також запевнив Україну у підтримці.
"Політика НАТО незмінна — ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", — наголосив Столтенберг.
Що передувало
Днями у НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".
"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен.
Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.
Нагадаємо, у МЗС відреагували на заяву НАТО щодо територіальних поступок РФ.
Також щодо скандальної заяви висловився і секретар РНБО Олексій Данілов.