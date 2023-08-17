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НАТО буде підтримувати Україну до перемоги у війні, — Столтенберг

17 серпня 2023 18:57
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Козюк Тетяна
редактор
НАТО буде підтримувати Україну до перемоги у війні, — Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.

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Що сказав Столтенберг

"Саме українці, і лише українці, можуть вирішувати, коли настануть сприятливі умови для переговорів і кому приймати рішення щодо прийнятності умов під час перемовин", — сказав Столтенберг.

Генсек також запевнив Україну у підтримці.

"Політика НАТО незмінна — ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", — наголосив Столтенберг. 

Що передувало

Днями у НАТО заявили, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас там додали, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

"Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від території й отримання натомість членства в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням", — сказав керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен. 

Він також сказав, що Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона зможе захопити нові території. Зараз радше питання в тому, чи вдасться Україні повернути своє.

Нагадаємо, у МЗС відреагували на заяву НАТО щодо територіальних поступок РФ. 

Також щодо скандальної заяви висловився і секретар РНБО Олексій Данілов. 

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