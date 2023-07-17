Следующий Рамштайн состоится завтра, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Детектор Медиа

Министр обороны Алексей Резников объявил, что 18 июля пройдет следующее заседание Рамштайна. Заседание организовано для предоставления военной поддержки Украине от ее союзников и партнеров.

Об этом Резников рассказал в колонке для LIGA.net.

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Заседание Рамштайна

"На заседании 18 июля мы продолжим достигать недостижимого на встрече в формате Рамштайн", — подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что касательно каждого типа иностранного оружия, которое сейчас активно используется на фронте, он изначально слышал отказы и заявления о его невозможности.

"На деле оказалось, что это возможно, но только при условии нашего упорства", — заявил министр.

Стоит уточнить, что Алексей Резников не раскрыл детали о том, как будет проведено ближайшее собрание в формате "Рамштайн".

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется усиление системы противовоздушной обороны в ряде украинских городов. Он вспомнил об этом при подведении итогов 500 дней полномасштабной российской агрессии против Украины.

Также мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 год станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.