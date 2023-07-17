Наступний Рамштайн відбудеться завтра, — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Детектор Медіа

Міністр оборони Олексій Резніков оголосив, що 18 липня відбудеться наступне засідання Рамштайну. Засідання організоване для надання військової підтримки Україні від її союзників та партнерів.

Про це Резніков розповів у колонці для LIGA.net.

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"На засіданні 18 липня ми продовжимо досягати недосяжного на зустрічі у форматі Рамштайн", — наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що стосовно кожного типу іноземної зброї, яка зараз активно використовується на фронті, він спочатку чув відмови та заяви про її неможливість.

"Насправді виявилося, що це можливо, але тільки за умови нашої завзятості", — заявив міністр.

Варто уточнити, що Олексій Резніков не розкрив деталі про те, як будуть проведені найближчі збори у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планується посилення системи протиповітряної оборони у низці українських міст. Він згадав про це під час підбиття підсумків 500 днів повномасштабної російської агресії проти України.

Також ми повідомляли, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має здобути перемогу.