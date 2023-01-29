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Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране: официальный Баку начал эвакуацию сотрудников ведомства

29 января 2023 17:15
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране — в чем причина
Во время вооруженного нападения погиб охранник ведомства
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

МИД Азербайджана эвакуирует работников посольства в Иране и членов их семей. А все из-за недавнего вооруженного нападения на ведомство, в результате которого погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом информирует международное агентство Reuters.

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Подробности

Как известно, в эту пятницу, 27 января, нападающий обстрелял пост охраны посольства Азербайджана в Иране из автомата Калашникова и убил руководителя службы безопасности. Двое охранников посольства получили ранения, предотвращая нападение.

Позже задержанный мужчина заявил, что напал на посольство, чтобы освободить жену-азербайджанку, которую, как он считал, там удерживали. Дочь нападающего в свою очередь сказала, что ее мать находится в Азербайджане.

После инцидента МИД Азербайджана вызвал посла Ирана с требованием "восстановить справедливость". Никаких других подробностей, в том числе о том, будет ли посольство в Тегеране продолжать функционировать, не было сообщено.

Ранее в Баку заявили, что стрельба стала результатом того, что в Иране не прислушались к призывам об усилении безопасности. Известно, что министерство иностранных дел Азербайджана начало эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана.

Напомним, ночью в Иране прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в стране.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что это своего рода "наказание" Ирану за соучастие в войне россии против Украины. В частности, он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения россия прибегла к бесконечной мобилизации, установлению ПРО в москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ. А Иран между тем после помощи кремля постигла "взрывная ночь".

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