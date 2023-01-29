Азербайджан евакуює співробітників посольства в Ірані — у чому причина

Під час збройного нападу загинув охоронець відомства

МЗС Азербайджану евакуює працівників посольства в Ірані та членів їхніх родин. А все через нещодавній збройний напад на відомство, в результаті якого загинула людина, ще двоє — отримали поранення.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Деталі

Як відомо, цієї п'ятниці, 27 січня, нападник обстріляв пост охорони посольства Азербайджану в Ірані з автомата Калашникова і вбив керівника служби безпеки. Двоє охоронців посольства отримали поранення, запобігаючи нападу.

Пізніше затриманий чоловік заявив, що напав на посольство, аби звільнити дружину-азербайджанку, яку, як він вважав, там утримували. Донька нападника своєю чергою сказала, що її мати перебуває в Азербайджані.

Після інциденту МЗС Азербайджану викликало посла Ірану з вимогою "відновити справедливість". Жодних інших подробиць, зокрема й про те, чи буде посольство в Тегерані продовжувати функціонувати, повідомлено не було.

Раніше в Баку заявили, що стрілянина стала результатом того, що Іран не дослухався до його закликів про посилення безпеки. Наразі відомо, що Міністерство закордонних справ Азербайджану почало евакуацію своїх співробітників та їх сімей з Ірану.

Нагадаємо, вночі в Ірані пролунали потужні вибухи на низці стратегічних підприємств. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в країні.

Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що це свого роду "покарання" Ірану за співучасть у війні росії проти України. Зокрема, він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ. А Іран тим часом після допомоги кремлю спіткала "вибухова ніч".