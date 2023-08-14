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Наев оценил, какую угрозу несут для Украины "вагнеровцы" в Беларуси

14 августа 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Наев оценил, какую угрозу несут для Украины "вагнеровцы" в Беларуси
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На данный момент в Беларуси располагается до 6,5 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер". Наличие группировки в Беларуси представляет собой опасность, однако если они создадут специальные или диверсионные группы, или начнут активные действия, это станет угрозой.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

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По словам Наева, военное учение различает понятия "военная опасность" и "военная угроза". Для наглядности генерал примел пример: когда автомобиль движется рядом, это опасность, но когда он направляется в вашу сторону — это угроза. И поэтому Украина активно работает над усилением наших защитных мер. 

Также Наев сообщил, что сейчас наблюдается ряд признаков, указывающих на возможные военные риски в будущем или уже идущие операции дезинформации. 

“Наемники из ЧВК участвуют в военной подготовке с белорусскими войсками. Сейчас в Вооруженных Силах Беларуси идет летний цикл обучения, где происходит координация действий различных подразделений", — сказал Сергей Наев.

Напомним, что данные британской разведки свидетельствуют о том, что власти России, возможно, прекратили финансовую поддержку ЧВК "Вагнер". По некоторым предположениям, новым источником средств для этой группы могут стать органы власти Беларуси.

Также мы сообщали, что ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в лагерях в Беларуси, и, по слухам, неизвестно, заберут ли наемников в Россию. Спутниковые снимки, собранные 9 августа, показывают значительное количество машин в вагнеровских лагерях. Эксперты предполагают, что между 1 и 9 августа транспорта на базе стало больше.

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