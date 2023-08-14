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Наєв оцінив, яку загрозу несуть для України "вагнерівці" у Білорусі

14 серпня 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наєв оцінив, яку загрозу несуть для України "вагнерівці" у Білорусі
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На цей час у Білорусі розташовується до 6,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер". Наявність угруповання в Білорусі є небезпекою, проте, якщо вони створять спеціальні або диверсійні групи чи почнуть активні дії, це стане загрозою.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За словами Наєва, військове вчення розрізняє поняття "військова небезпека" та "військова загроза". Для наочності генерал навів приклад: коли автомобіль рухається поруч — це небезпека, але коли він прямує у ваш бік — це загроза. І тому Україна активно працює над посиленням наших захисних заходів.

Також Наєв повідомив, що зараз спостерігається низка ознак, що вказують на можливі військові ризики в майбутньому або операції дезінформації, що вже тривають.

"Найманці з ПВК беруть участь у військовій підготовці з білоруськими військами. Наразі у Збройних Силах Білорусі триває літній цикл навчання, де відбувається координація дій різних підрозділів", — сказав Сергій Наєв.

Нагадаємо, що дані британської розвідки свідчать про те, що влада Росії, можливо, припинила фінансову підтримку ПВК "Вагнер". За деякими припущеннями, новим джерелом коштів цієї групи можуть стати органи влади Білорусі.

Також ми повідомляли, що ПВК "Вагнер" продовжує перебувати в таборах у Білорусі, і, за чутками, невідомо, чи заберуть найманців до Росії. Супутникові знімки, зібрані 9 серпня, показують значну кількість машин у вагнерівських таборах. Експерти припускають, що між 1 та 9 серпня транспорту на базі побільшало.

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